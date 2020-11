Rapina in banca a Milano, rapinatori in fuga: è caccia all’uomo

Rapina in banca a Milano, alla filiale del Credit Agricole in via Stoppani all’angolo con piazza Ascoli. Sul posto la polizia che sta battendo la zona alla ricerca dei rapinatori che questa mattina sono entrati nell’agenzia. Secondo quanto appreso, infatti, un rapinatore e i suoi due complici sono fuggiti subito dopo il colpo, probabilmente attraverso i tombini. Al momento non risultano feriti, ma sono comunque state inviate delle ambulanze in via precauzionale.

In base alla ricostruzione della polizia, i rapinatori sono entrati attorno alle 8.30, quando non c’erano clienti, ma soltanto i dipendenti dell’istituto di credito, che sono rimasti bloccati all’interno. Le prime volanti sono arrivate attorno alle 8.40 e hanno circondato l’area.

“Sono entrati dai sotterranei, tenendo del ghiaccio sulla nuca – racconta il direttore della filiale -. Eravamo in tre all’interno dell’agenzia quando mi sono accorto. Ho subito urlato ‘c’è una rapina’ e una collega è riuscita a scappare. C’è stata una breve colluttazione ma non hanno inferito su di me”.

