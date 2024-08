Randi Ingerman truffata dalla sua legale: “Riceverai 277mila euro”

È stata rinviata a giudizio con l’accusa di ipotesi di patrocinio infedele e di falso Serena Grassi, l’ex legale di Randi Ingerman che avrebbe truffato la showgirl facendole credere di aver vinto delle cause che in realtà non erano state nemmeno mai avviate.

L’avvocata, infatti, tranquillizzava la sua cliente, Randi Ingerman per l’appunto, dicendole che aveva vinto una causa contro una banca e il Tribunale Civile di Milano e che le sarebbero state riconosciute 277mila euro.

Le cause, in realtà, non erano nemmeno mai state avviate o, nel peggiore dei casi, erano state intentate davvero dalla legale ma erano state perse. La legale, inoltre, mostrava alla sua cliente le sentenze del Tribunale, che, però, erano contraffatte.

Come si legge sul Corriere della Sera “nella causa instaurata contro Ubi Banca per il ristoro di danni subiti per effetto del mancato oscuramento della segnalazione dalla Centrale dei rischi di Banca d’Italia, faceva credere alla sua assistita di aver vinto la causa con 277.000 euro di risarcimento”. La causa, in realtà, era stata persa.