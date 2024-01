La Rai ferma “Protezione Civile”, la fiction che scatenò l’incendio di Stromboli

La Rai non manderà in onda “Protezione civile”, dal cui set partì l’incendio che nel 2022 devastò l’isola di Stromboli. Dopo le proteste degli isolani l’azienda ha deciso di rinviare la messa in onda della fiction con protagonista Ambra Angiolini, fino a quando non saranno accertate le responsabilità di quanto accaduto la notte tra il 25 e il 26 maggio del 2022.

Lo riporta l’edizione palermitana di La Repubblica, che cita le parole della senatrice di Italia viva Dafne Musolino. “In commissione di vigilanza ho chiesto all’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, alcuni chiarimenti sulla posizione dell’azienda. E il dottor Sergio ha detto che Protezione civile non andrà in onda. Almeno fino a quando l’indagine giudiziaria non accerterà i responsabili dell’incendio”, ha detto la senatrice.

Recentemente la società 11 Marzo Film ha proposto al comune di Stromboli un risarcimento. “Una proposta, però minima e decisamente limitata”, ha commentato il sindaco Riccardo Giulio. “Comunque, nei prossimi giorni, la metterò al vaglio della popolazione, come ho sempre fatto. Perché ogni cosa, la decideremo assieme. Ritengo, comunque, che la cosa più grave sia stata la mancata solidarietà. Non abbiamo mai ricevuto vere e proprie scuse, ma solo timidi segnali di avvicinamento”.