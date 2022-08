Ragazzi colpiti sul Gran Sasso, la testimonianza: “Quel fulmine ci ha sbalzati a terra”

Una gita all’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore si è trasformata in un incubo per tre ragazzi. Un fulmine ha colpito i giovani durante un’escursione, poco sopra l’osservatorio: due di loro, un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati ma senza conseguenze, hanno preso sulle spalle l’altro giovane gravemente ferito e privo di conoscenza, per portarlo a circa 600 metri a valle proprio poco sopra l’osservatorio astronomico. “Siamo stati colpiti da un fulmine mentre scendevamo in mezzo alla pioggia, alla grandine, e il nostro amico sta male”, hanno detto nel loro drammatico racconto ai soccorritori. Simone, 28enne di Tivoli, dopo essere stato portato in spalla dai suoi due amici è stato poi trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale de L’Aquila

Alle 12.43, quando erano a quota 2.300 metri sul livello del mare, a 500 metri in linea d’aria da Campo felice, un fulmine ha centrato il gruppo. Manuel Annese, 30 anni, il 24enne Christian Damiani, sono stati letteralmente sbalzati in aria, ma sono rimasti illesi. Simone è rimasto gravemente ferito. Più persone, tra cui anche i suoi due compagni di camminata lo hanno portato “a spalla a circa 600 metri a valle, proprio poco sopra l’osservatorio astronomico” dove poi è atterrato l’elicottero del 118. “Quel fulmine ci ha sbalzati a terra”, hanno detto mostrando le abrasioni al ginocchio, dovute alla caduta.

I due ragazzi sono stati accompagnati alla funivia che li ha riportati a valle, dove hanno trovato ad aspettarli altri carabinieri e l’ambulanza del 118, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale de L’Aquila.

Toni è arrivato già tracheotomizzato, i medici gli hanno indotto il coma farmacologico e lo hanno subito portato in sala operatoria dove l’hanno operato per ridurre le ferite e le ustioni. Anche i due amici sono ricoverati, ma non sono in pericolo di vita.