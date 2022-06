“Ti taglio la pancia e tiro fuori il bambino”: ragazza incinta picchiata e stuprata dal suo fidanzato

Ragazza incinta picchiata e stuprata dal suo fidanzato

Picchiata e stuprata dal suo fidanzato per quasi due anni: è l’incubo vissuto da una giovane di Padova, la quale non è stata risparmiata dalle violenze nemmeno quando era incinta.

La vicenda inizia nel 2017 quando la vittima, una 30enne di Padova, conosce e si innamora di un 32enne del Sud Italia di origini nordafricane.

I due vanno a convivere ed è tra le mura domestiche che inizia l’incubo della donna.

Secondo quanto rivela Il Gazzettino, infatti, l’uomo, spesso ubriaco, inizia a picchiare, anche con calci e pugni in testa, la giovane.

Con il passare del tempo le minacce e le violenze si fanno sempre più gravi. Nel 2018, la 30enne si presenta in pronto soccorso con una costola rotta dopo che il compagno l’aveva picchiata con un casco.

Le percosse non si sono fermate neanche quando la coppia ha scoperto di aspettare un bambino, anzi. In più di un’occasione, l’uomo ha picchiato la ragazza incinta minacciandola più volte di tagliarle la pancia per tirarle fuori il bambino.

Oltre alle botte, la giovane è stata vittima anche di violenza sessuale. In almeno quattro occasioni, infatti, la giovane è stata stuprata dal suo compagno, anche quando era incinta.

La vicenda si è conclusa con la denuncia da parte della donna, nel frattempo affidata a un centro antiviolenza, con la prima udienza del processo a carico dell’uomo accusato di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza sessuale, che si è svolta nella giornata di venerdì 3 giugno.