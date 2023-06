“Molestata da quando avevo 12 anni”: ragazza denuncia un parente ma viene cacciata di casa dal padre

Ha rivelato di essere stata molestata da un parente ed è stata cacciata di casa insieme a chi le aveva creduto. È quando accaduto a una ragazzina della provincia di Teramo, che ha accusato il padre della cognata di averla molestata in più occasioni da quando aveva 12 anni. Dopo la denuncia si sono ora concluse le indagini per violenza sessuale su minore e per l’uomo potrebbe arrivare una richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Il primo dei casi denunciati sarebbe avvenuto durante un pranzo estivo in campagna, dove la ragazzina, all’epoca 12enne, si era allontanata per andare a raccogliere fiori in un campo. Il padre della moglie del fratello l’avrebbe seguita e abbracciata da dietro, accostandosi al fondoschiena ma lei ha raccontato di essere riuscita a divincolarsi. In un altro caso riportato nella denuncia, l’uomo l’avrebbe toccata sulle cosce mentre si trovavano in auto insieme, con lei seduta nel sedile posteriore. “Mi dava dei pizzicotti sulle cosce e in altre parti”, ha dichiarato. Successivamente, quando era ancora minorenne, le avrebbe messo una mano all’interno delle cosce. Un episodio ques’ultimo che l’ha gettata in uno stato di angoscia. “Per paura che potesse attenzionare le mie nipotine, ho raccontato quanto accaduto a mio fratello e a sua moglie, ma anche ai miei genitori”, ha affermato la ragazza. Il suo racconto ha finito per dividere la famiglia al punto che al suo fianco sono rimaste solo la madre e la sorella. Gli altri hanno creduto alla versione dell’uomo, che ha parlato di “gesti involontari”. Dopo una lite furibonda, tutte e tre sono state allontanate di casa dal padre della ragazza.