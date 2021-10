Quando il neo premio Nobel Parisi si scontrò in tv con l’infettivologo Bassetti: “Io so leggere i dati”

Era il 4 marzo 2021 e l’Italia era ancora in piena pandemia. Giorgio Parisi dell’Accademia dei Lincei e oggi vincitore del Nobel per la Fisica partecipava come ospite alla trasmissione “L’Aria Che Tira”. Con lui in collegamento anche l’infettivologo Matteo Bassetti.

“La campagna vaccinale italiana è in ritardo”, disse in diretta Parisi. A tale affermazione Bassetti ribatté: “Non ho mai sentito parlare di vaccino dai fisici. Dire che in Inghilterra ha avuto un impatto sulla diminuzione dei contagi solo il lockdown e non le vaccinazioni… se ne assume le responsabilità”.