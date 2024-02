La protesta dei trattori a San Pietro, gli agricoltori: “Papa Francesco dia voce ai nostri problemi”

La protesta dei trattori è arrivata a San Pietro. Oggi, 18 dicembre, le organizzazioni che guidano la protesta hanno preso parte all’Angelus del Papa. Anche la mucca Ercolina, tra i simboli della protesta degli agricoltori, è arrivata in Vaticano.

Circondata da tanti pellegrini presenti a San Pietro per l’Angelus del Papa, è stata “scortata” a via della Conciliazione dagli agricoltori e anche dalla polizia, per poi raggiungere il presidio degli agricoltori che hanno portato simbolicamente anche un trattore. Nel frattempo al Papa è stata inviata una lettera.

“Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica”, hanno scritto gli agricoltori nella lettera a Papa Francesco. “Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo. Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita”, hanno scritto le organizzazioni di protesta dei trattori.