Sospeso per una presunta relazione con una sua studentessa, professore delle medie si toglie la vita

Le accuse nei suoi confronti erano pesanti, sulla base di alcune voci e segnalazioni, aveva avuto una relazione con una sua studentessa minorenne: dopo aver ricevuto dalla scuola un provvedimento di sospensione cautelare, il professore al centro delle indagini ha deciso di suicidarsi nel cimitero del paese, nella provincia bolognese.

La Procura aveva aperto un fascicolo per una vicenda ancora tutta da verificare, e aveva notificato l’avviso anche alla scuola media presso la quale l’uomo insegnava: come da prassi era stato emanato un provvedimento di sospensione, ma evidentemente la vergogna per l’intera situazione era troppo grande da gestire per il professore, descritto come una persona fragile. Le voci sul suo conto si erano recentemente fatte sempre più insistenti, arrivando anche all’orecchio dei suoi colleghi.

Non è chiaro se si tratti di una relazione consolidata o una storia diversa, né è stato accertato se i comportamenti ambigui del professore esistessero davvero o fossero penalmente rilevanti. L’indagine andrà avanti nonostante il suicidio dell’uomo, che ha lasciato sconvolta l’intera comunità scolastica del paese.