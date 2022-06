Benzina e diesel, su i prezzi: anche il gasolio self supera i 2 euro al litro

Benzina, diesel e gasolio: non si fermano neanche oggi i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,069 euro/litro (2,061 precedente). Supera “quota due euro” anche il gasolio, il cui prezzo medio praticato è salito a 2,006 euro/litro (contro 1,994). Lo rende noto Quotidiano energia, analizzando i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di giovedì 16 giugno.

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,136 euro/litro (servito 2,368), gasolio self service 2,081 euro/litro (servito 2,319), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,086 euro/kg, Gnl 1,959 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.