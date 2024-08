Previsioni meteo, tregua finita: nuova ondata di calore nel weekend

L’anticiclone africano torna a imperrvesare sull’Italia portando un aumento delle temperature: è quanto rivelano le previsioni meteo, secondo cui, in particolar modo nel weekend, l’afa tornerà protagonista delle nostre giornate.

Già a partire dalla giornata di domani, venerdì 23 agosto, il tempo sarà stabile soleggiato su gran parte del Paese. Qualche breve acquazzone pomeridiano si potrà registrare sui rilievi alpini e appenninici.

Il bel tempo si protrarrà per tutto il weekend con il caldo e l’afa che la faranno da padrone. Eccezion fatta per alcuni isolati temporali sulle Alpi, infatti, il cielo sarà soleggiato su tutta l’Italia e le temperature continueranno ad aumentare fino a raggiungere, in particolar modo al Centro-Sud, punte di 37 gradi.

Secondo le previsioni, però, la situazione potrebbe cambiare già a partire da martedì 27 agosto quando il passaggio di alcuni fenomeni temporaleschi potrebbero estendersi fino alle regioni centro-meridionali.

Le temperature potrebbero scendere su gran parte dello Stivale anche se non è escluso un nuovo rinforzo dell’anticiclone nei giorni successivi.