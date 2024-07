Previsioni meteo, nel weekend arrivano i temporali

L’ondata di caldo africano portata dall’anticiclone Caronte continua a imperversare senza sosta, traghettandoci nel cuore dell’estate 2024, proprio come il suo omonimo dantesco.

Antonio Sanò de Il Meteo presenta a La Repubblica le ultime previsioni del Centro Europeo fino al weekend. A partire da venerdì 19, una “goccia fresca” in quota, ossia un’area atmosferica più fredda rispetto alle zone circostanti, tenterà di scendere di latitudine dopo essersi staccata dal ciclone sul Mare del Nord. Questa dinamica provocherà i primi temporali diffusi sui settori alpini, in particolare nel Triveneto (soprattutto in Trentino Alto Adige).

Nel weekend, la “goccia fresca” potrebbe avvicinarsi ulteriormente all’Italia, sfiorando l’arco alpino e provocando un temporaneo indebolimento dell’anticiclone Caronte al Nord, specialmente domenica 21 luglio. Tuttavia, sul resto d’Italia, Caronte continuerà a portare caldo e afa in maniera sempre più intensa.

Fino a giovedì, il bel tempo sarà prevalente e le temperature in aumento, con picchi di 37°C a Roma e Firenze e 39-40°C al Sud, in particolare in Puglia e Sicilia. Da venerdì, l’instabilità pomeridiana aumenterà sull’arco alpino e qualche pioggia veloce potrebbe persino raggiungere la pianura veneta durante la notte.

Nel weekend, i temporali diventeranno più frequenti sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali. Domenica, i rovesci temporaleschi potrebbero estendersi a macchia di leopardo anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, risultando particolarmente forti e accompagnati da grandinate. Sul resto d’Italia, continuerà a splendere il sole con temperature elevate.