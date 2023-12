Ha sconvolto la comunità locale la scomparsa del parroco, fuggito via con una parrocchiana. Succede a Oliveto Citra, piccolo comune in provincia di Salerno. Il parroco, 45 anni, era arrivato nella comunità campana da un paio d’anni. Inizialmente i fedeli pensavano che il sacerdote fosse partito per l’Africa. Dove sarebbe rimasto qualche mese perché impegnato in una missione.

L’uomo invece era partito per una fuga d’amore. L’amante è una 40enne originaria di Battipaglia, sposata e con tre figli. La curiosa vicenda rischia però di finire in tribunale. Perché il marito ha presentato una denuncia nei confronti della donna. La relazione tra il sacerdote e la parrocchiana sarebbe iniziata da qualche tempo.

La donna, dopo il trasferimento del marito in Trentino per motivi di lavoro, aveva iniziato a frequentare la chiesa perché si sentiva sola. I due si trovavano così spesso in sagrestia a parlare, e proprio lì sarebbe scoccata la scintilla. Subito dopo la fuga, avvenuta nei giorni scorsi, il marito della donna ha prima scritto una lettera alla Curia arcivescovile di Salerno, poi ha presentato una denuncia per sottrazione di minori. L’uomo, sposato con lei da 13 anni, sostiene anche che il prete l’abbia plagiata. Nel frattempo il vescovo della diocesi di Salerno – Campagna – Acerno, monsignor Andrea Bellandi, ha nominato un nuovo parroco, don Emmanuel Vivo.