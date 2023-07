Presunto stalker investe un carabiniere, il collega gli spara: due feriti

Attimi di terrore nel centro di Padova, dove oggi un uomo sospettato di stalking avrebbe investito un carabiniere nel tentativo di sfuggire a un controllo. Subito dopo, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe scoppiata una sparatoria tra l’uomo e un collega del militare.

L’episodio è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore. Il sospetto stalker sarebbe in condizioni molto gravi. In condizioni serie anche il carabinere.

Notizia in aggiornamento