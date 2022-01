Mentre era a Montecitorio per votare per il prossimo presidente della Repubblica, i ladri sono entrati in casa di Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico.

Prestipino abita a Roma, i ladri hanno approfittato della sua assenza per entrare nell’abitazione e compiere il furto. La notizia è stata riportata dalla stessa deputata su Facebook. Non si sa cosa le sia stato sottratto. Lei assicura che i ladri non avranno vita facile.

“Stasera torno a casa – ha scritto Prestipino – e trovo l’appartamento svaligiato dai ladri e Lola e Lù mezze addormentate (le sue cagnoline). Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post, ma sappiano che la digos è già operativa e, insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque, ricostruiamo chi sono. Gli conviene farmi recapitare le cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche. Ma quelle che portavo nel cuore”.