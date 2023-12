Prende a calci il cane della fidanzata: i passanti lo fermano e chiamano la polizia

“Correte stanno aggredendo un cane”. Ha iniziato a prendere a calci il cane della fidanzata, ed è stato circondato dalla folla che ha chiamato la polizia. Momenti di tensione ieri pomeriggio a Roma, sulla via Tuscolana, all’altezza della fermata della metro a Lucio Sestio, dove un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana ha iniziato ad inveire contro il povero animale.

La giovane aveva affidato il cane al suo compagno per portarlo a fare i bisogni. Era la prima volta che glielo lasciava. Il 19enne, però, ha pensato bene di aggredirlo, perché l’animale non reagiva ai suoi ordini. A un certo punto, in mezzo alla strada, ha sferrato una serie di calci sulla pancia del cane. Le tante persone che in quell’ora di punta, a pochi giorni da Capodanno, affollavano la via sono intervenute per fermare lo scriteriato.

Allertata la polizia, gli agenti lo hanno portato in commissariato. “Era la prima volta che glielo lasciavo. Non posso credere a quello che è successo”, ha raccontato la fidanzata. Il ragazzo ha anche inveito e minacciato le persone che provavano a fermarlo. Il 19enne è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali, mentre il cane, che nonostante i calci è in buone condizioni, è stato riaffidato alla fidanzata, sotto shock dopo aver scoperto quello che era accaduto.

La vicenda, come riporta Repubblica, ha fatto anche il giro sui social, sui gruppi di quartiere. “Tutta questa gente – scrive una residente sul gruppo Facebook Don Bosco – è accorsa in difesa di un cane. Se ognuno di noi accorresse in aiuto a chi ha bisogno, cani, donne, bambini, anziani, uomini in difficoltà, la società avrebbe un futuro migliore”.