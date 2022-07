Premio Strega 2022: vince Mario Desiati con “Spatriati”

È Spatriati di Mario Desiati (Einaudi) il vincitore del Premio Strega 2022: l’autore, classe 1977 e originario di Locorotondo, in Puglia, si è aggiudicato 166 voti sui 537 espressi in totale dalla giuria, lasciando il secondo classificato Claudio Piersanti, autore di Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) a 90.

Al terzo posto, con 83 voti, si è classificata Alessandra Carati (E poi saremo salvi, Mondadori, 83 voti), quarta posizione con 62 voti per Veronica Raimo con Niente di vero (Einaudi), già vincitrice dello Strega Giovani e dello Strega off.

Quinto posto per Marco Amerighi con Randagi (Bollati Boringhieri, gruppo Gems, 61 voti), sesto per Fabio Bacà con Nova (Adelphi, 51 voti). Ultima posizione invece per Veronica Galletta con Nina sull’argine (minimun fax, 24 voti).

Durante la serata il ricordo di Raffaele La Capria, scomparso a Roma lo scorso 26 giugno e vincitore nel 1961 con il celebre romanzo Ferito a morte.