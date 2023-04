Precipita dal settimo piano: imprenditore barese muore in Romania

Ha trovato la morte in Romania l’imprenditore barese Antongiulio Olivieri, 37enne. Un volo dal settimo piano di un appartamento di Deva, capoluogo del distretto di Hunedoara, nella regione storica della Transilvania, sabato mattina, non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto dal balcone del suo appartamento, al settimo piano, mentre la ragazza si trovava in un’altra stanza della casa. Per la polizia di Hunedoara, che ha ricevuto la segnalazione, si tratterebbe di un suicidio. “Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone”, ha detto un agente parlando con i media rumeni. Quando le ambulanze sono arrivate sul posto hanno potuto solo constatare il decesso di Olivieri. La procura ha aperto però un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, senza rivelare se ci siano già sospettati o se si proceda a carico di ignoti. A causare la caduta dell’uomo potrebbe essere stato un malore oppure il cedimento della ringhiera.

Il Corriere del Mezzogiorno spiega che la salma dell’uomo è rientrata in Italia nei giorni scorsi, mentre ieri – 12 aprile – si sono tenuti i funerali a Toritto, paese d’origine dei genitori. Esperto di mercati finanziari, Olivieri ha lavorato come trader a Milano e in Svizzera, oltre a essere ospite fisso delle trasmissioni tv di Class Cnbc. Qualche anno fa, si era trasferito in Romania per lavorare con lo zio nell’impresa ItalRom Leather.