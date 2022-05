“Precedenza agli uomini”: polemiche per l’annuncio di lavoro di un Burger King a Terni

“Al momento diamo precedenza al personale maschile”. Ha sollevato un polverone l’annuncio di lavoro comparso negli scorsi giorni fuori da un Burger King di Terni, con tanto di segnalazioni alla ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti. Il disappunto espresso da aspiranti candidate e clienti del locale, oltre che degli utenti dei social, hanno poi spinto il fast food a modificare il cartello.

“Ci siamo resi conto che poteva essere mal interpretato, ma da parte nostra non c’è stato alcun intento in questo senso”, ha detto all’Ansa una delle manager del fast food, prima che il cartello venisse cambiato. “Ci serve infatti qualche maschio per lo scarico della merce”, ha detto la manager, specificando che sono richiesti “almeno altri due o tre uomini”. Al momento il fast food impiega 13 donne e tre uomini, uno dei quali ha deciso di lasciare il posto di lavoro a breve. “L’ultima volta mi sono dovuta far aiutare da un’altra dipendente perché non riuscivo [a scaricare] da sola”, ha aggiunto.

“Offriamo un mese di prova con contratto a chiamata, per una ventina circa di ore mensili”. Un’offerta che finora non ha attirati molti candidati: su cinque curriculum inviati, solo tre uomini si sono presentati al colloquio. Molte le donne che invece hanno inviato le proprie candidature, due delle quali sono state già assunte.