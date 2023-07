Follia a Prato, dove un ragazzo scalzo viaggia sdraiato sopra il tettuccio di un’automobile in marcia sulla Tangenziale. Le immagini risalgono alla giornata di ieri e sono subito diventate virali sui social. Una bravata che per fortuna si è conclusa senza danni. “Volevamo festeggiare la fine della maturità”: hanno tentato di giustificarsi così i tre ventenni protagonisti di questo folle “gioco”.

Nel video si vede una Renault bianca procedere sulla Declassata, a Prato. Sopra al tettuccio, un insolito carico: un ragazzo è sdraiato sul tetto della macchina e si regge esclusivamente aggrappandosi con le mani alle portiere laterali, mentre l’auto continua la sua corsa.

Una situazione pericolosissima per il ragazzo e per gli altri viaggiatori. I tre ventenni sono stati individuati e sanzionati dalla polizia municipale, che procederà con le segnalazioni per la revisione del titolo di guida non solo del conducente, ma anche dell’autore del pericoloso gesto e del terzo passeggero.

Per il giovane autista, una multa da 200 euro, decurtazione di 14 punti e sospensione della patente. Gli sono state contestate la condotta pericolosa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza per i passeggeri con lui all’interno della vettura e velocità elevata.