Prato, fa retromarcia col furgone: travolge e uccide il padre

Tragedia a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Un uomo di 68 anni, Giuseppe Costantino, è morto dopo essere stato travolto dal furgone guidato dal figlio che stava facendo retromarcia e non si è accorto della presenza del padre. Il 68enne è stato portato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi dove è poi deceduto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

I due si trovavano nei pressi di un’officina per un controllo al veicolo quando il figlio, non accorgendosi che il padre si trovava dietro al furgone, ha innestato la retromarcia travolgendolo.