Povia positivo al Covid, Cartabellotta: “Finché i cretini fanno eh”

“Finché i cretini fanno eh”: è il tweet con cui il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha commentato la positività al Covid del cantante Povia, vincitore del festival di Sanremo del 2006 e attivista No Vax che non si è sottoposto al vaccino anti-Coronavirus. L’autore non ha potuto prendere parte all’ultima manifestazione organizzato dai No Green Pass proprio perché risultato positivo al virus.

La frase di Cartabellotta, che riprende la canzone con cui il cantante ha vinto Sanremo, “Finché i bambini fanno oh”, ha scatenato un’ondata di insulti rivolti al medico della Gimbe: i No Vax lo avrebbero anche ricoperto di minacce di morte per aver scherzato con il testo di Povia, tanto che il presidente della fondazione ha poi precisato su Twitter: “Il mio tweet riprendeva solo il testo originale di una canzone di Povia. A seguire: Attacchi personali dai ‘soliti noti’; Tonnellate di insulti; Minacce di morte”.

“Un milione a chi dice che io dico che il covid non esiste…dove lo avrei detto? In tal caso siete intelligenti asintomatici (potevo dire coglioni ma sono educato). Buone dosi infinite”, ha replicato Povia su Instagram. Tra chi si è schierato in sua difesa anche l’ex esponente di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. “Il Dott. Cartabellotta prende in giro Povia (che si è ammalato) usando le sue strofe. Legittimo. Ma, sempre secondo me, ironizzare su chi si ammala, no Vax o si Vax, non è cosa bella. Tanto più se fatto da una persona accreditata come esperto”, ha scritto Crosetto sul social. “Cartabellotta ha solo citato una canzone di Povia”, hanno commentato diversi utenti.