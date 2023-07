Potenza, morta bambina di 6 anni investita sul monopattino

Dramma a Potenza dove una bambina di 6 anni è morta nell’ospedale San Carlo, la notte scorsa, dopo essere stata investita da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina di origine ucraine, sarebbe stata investita dall’automobile mentre era a bordo di un monopattino. L’incidente si è verificato poco dopo le 22 nel Rione Lucania, a Potenza. La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare soccorso. La mamma della piccola, poco distante, stava accudendo l’altro figlio di un anno.

Apparsa subito in gravissime condizioni, Evelina (questo il nome della vittima) era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo ma non ce l’ha fatta.

La famiglia era arrivata a Potenza un anno e mezzo fa dal paese devastato dalla guerra. Da poco si era trasferita in un alloggio nel quartiere alla periferia del capoluogo.

In una calda serata d’estate, mamma e bambini erano scesi in strada per giocare e trovare un pò di refrigerio. La tragedia si è consumata in pochi attimi

Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia di Stato.