Poste italiane down: disservizi da questa mattina, cosa è successo

POSTE DOWN OGGI – Da questa mattina, 30 maggio 2022, diversi servizi di Poste italiane sono in down. Dietro ai disservizi però non ci sarebbe alcun attacco hacker. Ieri il collettivo Killent aveva minacciato di colpire il sistema informatico italiano, in molti oggi hanno quindi ipotizzato fossero loro i responsabili. In realtà si tratterebbe di un “disgusto tecnico” quello che ha colpito i sistemi informativi. L’azienda ha precisato che il problema è “in via di risoluzione”, dopo che un “aggiornamento del sistema” aveva rallentato le operazioni su app, sito e agli sportelli in quasi tutta Italia. L’intoppo arriva il giorno dopo l’annuncio del collettivo di hacker filorussi Killnet, che aveva minacciato proprio per oggi una serie di attacchi mirati ai sistemi informatici italiani. Sul sito Downdetector da alcune ore sono aumentate vertiginosamente le segnalazioni di down, mentre sui social in parecchi hanno collegato il disservizio a un incursione degli hacker filorussi.