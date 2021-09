Positivi al Covid, accompagnano i figli a scuola prima dell’esito del tampone: due classi in quarantena

Due classi di una scuola paritaria di Torino sono finite in quarantena il primo giorno di scuola, dopo che due genitori hanno deciso di accompagnare i figli prima di aver ricevuto l’esito dei tamponi chiesti dalla Asl, poi risultati positivi.

I genitori, che assieme ai figli erano stati posti in quarantena preventiva dall’Asl in attesa del risultato dei tamponi, si erano precipitati all’istituto bilingue Saint-Denis di via San Massimo dopo aver saputo di aver contratto il nuovo coronavirus. Troppo tardi, dal momento che i bambini, poi risultati anch’essi positivi, avevano già avuto contatti con i compagni delle due classi. I due sono stati segnalati d’ufficio alla procura, per aver rischiato di aver dato origine a un focolaio di Covid-19.

“La famiglia, purtroppo, ha commesso un atto che è riduttivo definire imprudenza. I soggetti interessati risponderanno alla giustizia in base alla normativa di settore”, ha detto la dirigente scolastica Gabriella Ghione a La Stampa, assieme al legale della Saint Denis Andrea Canavesio. “Per la scuola è un grande dispiacere. Grazie anche al coinvolgimento di alunni e genitori non avevamo avuto problemi lo scorso anno”.

Alla dirigente scolastica i due genitori si sono giustificati dicendo di essere convinti che i figli non avessero contratto il virus, in quanto non avevano sintomi.