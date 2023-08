Non esattamente un padre modello. I carabinieri hanno denunciato un uomo per abbandono di minori a Napoli. Ha lasciato sole le figlie di 10 e 15 anni per oltre un’ora al molo Beverello in attesa del traghetto per Ischia. L’uomo, residente a Venezia e in vacanza a Napoli a Ferragosto, è stato rintracciato a centinaia di metri di distanza ubriaco dopo l’allarme del 112.

Da quanto ricostruito, pare che l’uomo avrebbe lasciato le figlie al bar dicendo loro che doveva andare a comprare una maschera da sub. Dopo diversi minuti e con il traghetto in partenza, la ragazza di quindici anni ha contattato il genitore più volte per chiedere dove fosse e lui l’ha rassicurata: “Sto arrivando, aspettatemi”.

Ma nel frattempo il tragetto era partito e, trascorsa un’ora, del padre nessuna traccia. A quel punto i presenti sul molo hanno notato le due minori e hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Centro che hanno parlato con le due minorenni e chiesto una descrizione del padre riuscendo così a rintracciarlo.

La madre, contattata, ha dato indicazioni di affidare le ragazzine ad un conoscente di Napoli. L’uomo è stato invece denunciato per abbandono di minori.