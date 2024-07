Pontedera, ragazza violentata fuori da una discoteca: arrestato 19enne

Un diciannovenne italiano, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime dopo aver aggredito sessualmente una coetanea fuori da una discoteca, riprendendo l’aggressione con il cellulare. L’episodio è avvenuto a Pontedera (Pisa) all’inizio di giugno, quando i due giovani si erano conosciuti la stessa sera.

Le indagini sono partite dopo che la vittima si è recata in ospedale, dove è stata ricoverata per diversi giorni a causa delle lesioni riportate, con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Secondo la polizia, la giovane aveva cercato di respingere il ragazzo, ma lui aveva continuato con violenza. Dopo essersi conosciuti in discoteca, i due si erano appartati all’esterno del locale, dove è avvenuta l’aggressione.

Il giovane aveva registrato le varie fasi dell’accaduto con il proprio telefono cellulare. Gli investigatori sono riusciti a identificarlo grazie al nickname utilizzato su Instagram e alla descrizione fornita dalla vittima. Dopo alcuni giorni di indagini, il presunto autore della violenza è stato rintracciato e arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della procura pisana.