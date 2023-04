Bestemmiano durante la processione del Cristo morto e scappano: rischiano una maxi multa

Un gruppo di ragazzi ha urlato delle bestemmie al passaggio della processione del Cristo morto a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. L’episodio è avvenuto venerdì scorso (7 aprile 2023) e potrebbe costare caro ai giovani, che adesso rischiano una multa da 51 a 309 euro. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di identificare gli autori del gesto.

L’episodio, come detto, è avvenuto venerdì sera, durante la processione del Cristo morto seguito dalla statua della Madonna, nella tappa dell’ex ospedale Pasquale del Prete, oggi Casa della Salute. Sgomento tra i presenti, che sono rimasti basiti quando hanno capito cosa stava accadendo. Non è escluso che qualcuno di loro abbia riconosciuto i giovani e li abbia già segnalati ai carabinieri, che stanno indagando per scoprire chi siano i responsabili.

Alla cerimonia era presente anche il comandante della stazione dei carabinieri, che ha chiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I militari sono al lavoro per identificare i ragazzi, ai quali verrà poi notificata la sanzione da pagare. L’articolo che disciplina il reato (depenalizzato e punito solo con una multa) è il 724 del Codice Penale: stabilisce che sarà punito “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità e chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.