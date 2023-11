Si sentono male dopo aver mangiato una pizza con l’olio piccante: lei muore, lui è grave

Si sentono male dopo la pizza con l’olio piccante: lei muore, lui è grave

Drammatica tragedia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove una donna è morta e un uomo versa in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, per una sospetta intossicazione alimentare: la coppia, infatti, si è sentita male dopo aver mangiato una pizza con l’olio piccante in un noto locale della zona.

I due, secondo quanto ricostruito, si erano già sentiti male lunedì sera ed erano andati in ospedale: i medici, però, dopo averli visitati li avevano rimandati a casa.

Nella notte, però, la situazione è peggiorata costringendo l’uomo e la donna a tornare in ospedale dopo aver accusato mal di stomaco, vomito dolori lancinanti all’addome.

La donna, Gerardina Corsano, 48 anni, dopo alcune ore è deceduta nonostante gli sforzi dei medici. L’uomo Angelo Meninno, 53 anni, invece, versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita con i medici che hanno disposto il suo trasferimento in una struttura specializzata per questo tipo di intossicazioni.

Saranno gli esami autoptici effettuati sul corpo della donna a stabilire con precisioni quali siano state le esatte cause del decesso e che cosa lo abbia provocato.

Il sospetto, però, è che la coppia sia stata interessata da un’intossicazione alimentare da botulino: secondo i primi accertamenti, infatti, i due avrebbero utilizzato dell’olio piccante sulla pizza consumata all’interno di una pizzeria della zona.