Pistoia, barman violenta una minorenne dopo averla fatta ubriacare

Un barman di Pistoia ha fatto ubriacare una minorenne nel locale in cui lavorava per poi abusare di lei: l’uomo, di 28 anni, si trova ora ai domiciliari. La 16enne si era recata nel bar qualche sera fa insieme alle amiche per bere qualche drink, che il barista ha prontamente servito insieme a numerosi shot. Ma il troppo alcol avrebbe messo la giovane in stato di confusione: quando si è recata in bagno il 28enne l’ha raggiunta ed ha abusato di lei, fino ad avere un rapporto sessuale completo. Nei giorni successivi i genitori hanno notato che la figlia era molto turbata, fino a quando lei non ha raccontato tutto. Su insistenza del padre e della madre ha anche sporto denuncia in Questura a Pistoia, e dopo l’arresto il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto “luogo di acclarata, ripetuta somministrazione di bevande alcoliche a minori“.