Pistoia, bambina di sei anni violentata dal vicino di casa. Arrestato pensionato di 69 anni

Un pensionato di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe abusato di una bambina di sei anni, figlia dei suoi vicini casa. È successo il 14 agosto in provincia di Pistoia, in un paese della Val di Nievole. L’uomo passava spesso del tempo con la bambina. Secondo quanto ricostruito, le molestie – che sono andate avanti per diverso tempo – sarebbero avvenute quando la piccola andava a casa del pensionato perché le faceva vedere gli animali da cortile. L’uomo le diceva di non raccontare niente di quanto accadeva quando era in sua compagnia.

È stata proprio la bambina a raccontare tutto prima alla nonna e poi a una psicologa. Per questo motivo sono partite le indagini che hanno portato alla misura cautelare chiesta dalla procura e concessa dal giudice per le indagini preliminari di Pistoia. L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e ha respinto e negato ogni accusa.