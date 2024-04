Pisa, comunica all’azienda il cambio di sesso e viene licenziata

A Valdera, in provincia di Pisa, una giovane trans ha denunciato di essere stata licenziata poco dopo aver comunicato ai suoi datori di lavoro l’intenzione di intraprendere un percorso di transizione.

La vicenda è raccontata dal quotidiano La Repubblica. I fatti risalgono al mese scorso. La giovane sostiene che l’azienda stesse facendo nuove assunzioni e che l’avrebbe licenziata dopo il suo coming out.

Nella lettera di licenziamento i datori di lavoro parlano di scarsa produttività, ma la donna ritiene che si tratti di una discriminazione: per questo ha deciso di fare causa all’azienda.

Il caso è seguito dallo sportello Voice dell’Arci Valdera di Pontedera, che raccoglie appunto denunce per discriminazioni. Gli operatori mantengono il massimo riserbo per “non rendere identificabile la vittima della discriminazione, ma anche perché c’è una causa in corso ed è giusto che sia l’autorità giudiziaria a pronunciarsi”.

