Pisa, malore in piscina: bimbo di 6 anni finisce in coma

È ricoverato in gravi condizioni un bambino di sei anni soccorso ieri a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nel parco divertimenti Piccolo Mondo. Era stato trovato privo di sensi a bordo piscina. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di ieri, domenica 18 luglio, mentre il bimbo era in compagnia dei genitori.

Il piccolo, di origini indiane, sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio. Immediata la chiamata al 118. I soccorritori hanno effettuato prima della manovre di rianimazione e poi hanno usato il defibrillatore in dotazione alla piscina. Una volta rianimato, il bambino è stato portato al pronto soccorso di Cisanello, in provincia di Pisa, dove è stato intubato. Nella notte, però, le condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.