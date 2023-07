Pisa, due turisti annegano a meno di 500 metri di distanza

Doppia tragedia sulle spiagge di Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove due bagnanti sono annegati a 500 metri di distanza uno dall’altro. A nulla sono valsi i tentativi di salvataggio di vigili del fuoco e capitaneria di porto e l’intervento del 118. A perdere la vita sono stati un 50enne polacco e un 48enne italiano.

La prima tragedia è accaduta attorno a mezzogiorno di domenica. Il 50enne, che era con la famiglia in vacanza da parenti a Lucca, si è tuffato in acqua con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino di 8 anni, trovandosi in difficoltà a causa del mare mosso. I due ragazzi si sono salvati mentre l’adulto non ce l’ha fatta.

Poco dopo, nello stesso tratto di mare, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due bagnanti in difficoltà, uno dei quali, un 48enne italiano, è deceduto. Dalle prime informazioni l’uomo sarebbe stato colto da malore.