Pisa, lasciano il cane in auto sotto al sole e muore: denunciati i padroni

Un bulldog francese lasciato in auto sotto al sole per andare a visitare la torre di Pisa e poi la tragedia: l’anima muore per il troppo caldo. La procura di Pisa ha disposto l’autopsia per conoscere l’esatta causa del decesso mentre i proprietari del cane, due turisti danesi, sono stati denunciati dalla polizia municipale per maltrattamento di animali.

A segnalare lo stato sofferente dell’animale chiuso in auto è stato un turista italiano che ha avvicinato una pattuglia di vigili urbani in servizio nenell’area monumentale di piazza dei Miracoli. Gli agenti hanno rapidamente individuato la macchina in sosta con uno spiraglio del finestrino lasciato aperto e il cane in difficoltà respiratoria, ma la corsa fino all’ospedale veterinario non è bastata a salvare la vita al cane, deceduto durante il tragitto. Il maltrattamento, in questo caso con conseguente uccisione dell’animale, è un reato per cui è prevista anche la pena della reclusione.

