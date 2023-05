Bimba cade dalla sedia, batte la testa e muore tre giorni dopo in ospedale

La caduta era da una sedia alta poche decine di centimetri, ma si è rivelata comunque fatale: è morta in ospedale dopo tre giorni una bimba cinese residente a Pieve Rossa, frazione del Comune di Bagnolo in Piano, nel Reggiano. Martedì scorso ha battuto la testa mentre stava giocando in casa con i suoi genitori, i quali – accortisi che qualcosa non andava – hanno chiamato subito i soccorsi. Arrivata in ospedale, la piccola ha avuto un arresto cardiaco.

I medici sono riusciti a rianimarla, per poi portarla al reparto di rianimazione pediatrica dell’Arcispedale, ma nonostante le cure e i tentativi dei medici, la piccola non ce l’ha fatta e venerdì sera è stato costatato il decesso. Dalle prime indagini sui suoi familiari i carabinieri del posto non hanno individuato eventuali disattenzioni imputabili ai genitori.