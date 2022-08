Piero Angela se n’è andato a 93 anni provocando un grande dolore in molti italiani, che lo stimavano e sono cresciuti con le sue trasmissioni. Non tutti però la pensano allo stesso modo, e anche di fronte ad un personaggio tanto amato, non sono mancati gli haters. Tra chi tira in ballo strampalati legami con il vaccino e chi lo accusa di essere massone, molti odiatori si sono riversati su Telegram: “Pe**o de mer*a, servo”, scrive un utente. “E ora brucia all’inferno, servo dei nasoni, Crodino per tutti”, commenta un altro.

C’è poi chi imputa il grande successo del giornalista a suoi presunti legami con la massoneria: “Il padre di Piero Angela, Carlo Angela, venne iniziato in Massoneria nel 1905, e raggiunse il 33º grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale divenne Maestro Venerabile della Loggia Propaganda all’Oriente di Torino (di cui fu poi Maestro Venerabile Onorario fino alla morte) e Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della stessa città”, scrive un utente. E ancora: “Suo figlio Piero non è uno scienziato non ha nessuna laurea però scrive libri a divulgazione scientifica. È soltanto figlio di un gran massone”.