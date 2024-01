Picchiata 13enne a Padova da due ex compagne che hanno pubblicato il video dell’aggressione: denunciate 14enni

Pare fossero ex compagne di classe le due 14enni che il 24 gennaio hanno aggredito una 13enne in strada a Padova.

La polizia ha identificato solo ieri tutte le parti coinvolte. Ci è riuscita anche grazie a un video del pestaggio diffuso sui social dalle stesse ragazzine che hanno aggredito la 13enne: un cittadino aveva inviato il filmato, che girava già su WhatsApp, all’app YouPol della polizia di Stato. Adesso sono segnalate al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e per aver poi diffuso le immagini della violenza.

Stando a quanto emerge, tutto sarebbe scaturito “per futili motivi”. Dal filmato finito online (46 secondi) si evince che la causa scatenante potrebbe essere stata una parola non gradita pronunciata dalla vittima. Dagli insulti si è passati agli strattoni e poi dagli schiaffi a calci e pugni quando la vittima era ormai già a terra. Una signora che si trovava nelle vicinanze – come si sente nel video – si è avvicinata e ha chiesto alla vittima se avesse intenzione di avvertire la Polizia, ricevendo però risposta negativa.

Il Gazzettino scrive come il filmato dell’aggressione sia in fretta rimbalzato sulla chat delle madri degli alunni della scuola di alcune delle ragazze (anche se non è chiaro se siano tutte compagne di classe). Il padre della vittima ha presentato denuncia ai Carabinieri.