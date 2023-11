Usa la piastra per i capelli in treno e blocca la linea ferroviaria facendo scattare l’allarme antincendio

Usa la piastra per i capelli in treno e blocca la linea ferroviaria

Usa la piastra per i capelli sul treno, fa scattare l’allarme antincendio e blocca la linea ferroviaria Roma-Grossetto: è quanto accaduto lo scorso 25 novembre intorno alle 13 all’altezza di Maccarese, località balneare non distante dalla Capitale.

Secondo quanto ricostruito, una ragazza è salita sul convoglio FL5, la Grosseto – Roma, ed ha utilizzato una delle prese poste sotto ai sedili non per caricare il cellulare ma bensì per far scaldare la piastra per i capelli.

Il sistema antincendio ha ovviamente rilevato il fumo facendo scattare l’allarme sul treno. Il convoglio, dunque, si è fermato all’altezza di Maccarese per permettere agli addetti di intervenire resettando il sistema.

Il ritardo accumulato, insieme anche dai danni causati dal maltempo registrati in quelle ore, hanno provocato numerosi disagi sulla mobilità con rallentamenti fino a 20 minuti per un treno dell’Alta Velocità, fino a 30 per un Intercity e fino a 40 per sei treni regionali.