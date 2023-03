Lieto fine a Pescara, dove un camper è uscito fuori strada nei pressi di Lettomanoppello ed è rimasto in bilico su un dirupo: a bordo del mezzo di trasporto, c’erano due nonni di 71 e 69 anni e la nipotina di 8 anni. I tre passeggeri si sono salvati grazie al provvidenziale aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco: per miracolo nessuno di loro ha riportato ferite.

Un camper esce di strada rimanendo in bilico sull’orlo di una scarpata, salve le tre persone a bordo: #oggi l’intervento dei #vigilidelfuoco, in azione con squadre a terra e elisoccorritori, a Lettomanoppello, in provincia di #Pescara #soccorsiquotidiani #5marzo pic.twitter.com/lqZ8SomKR1

