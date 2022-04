Un furibonda lite è scoppiata all’obitorio di Pesaro, in una famiglia intenta a piangere la scomparsa della cara nonna. La nipotina, infatti, ha postato sui social la foto della vecchina defunta all’interno della bara. Siamo nella camera mortuaria, la bara è ancora aperta e all’interno dell’obitorio la commozione è evidente, dopo la dolorosa scomparsa di una figura a cui erano tutti oltremodo affezionati.

A rovinare tutto un increscioso episodio. La nipote ha scattato una foto dell’amata nonna, prima che la bara venisse chiusa, probabilmente per conservarne un ultimo ricordo. La giovane però non si è limitata a conservare lo scatto per sé, ma ha deciso di pubblicarlo su Facebook. Così in breve tempo la foto della vecchina deceduta è comparsa sulle bacheche social degli “amici” della nipote. Un post – con il volto della nonna deceduta – che ha irritato alcuni parenti, che hanno deciso di intervenire energicamente precipitandosi nella camera mortuaria e dando così vita a un inconsueto litigio in obitorio.

I furibondi parenti hanno intimato alla ragazza di rimuovere la foto incriminata, a quel punto gli animi si scaldano ulteriormente, tra urla e qualche spinta. Per fermare il parapiglia familiare è costretta a intervenire la polizia. Un luogo quindi di dolore e silenzio come l’obitorio è stato “profanato” da una lite scatenata da un semplice clic, fatto evidentemente in buona fede dalla ragazza. Gli agenti, giunti sul posto dopo pochi minuti, sono riusciti a far placare gli animi e riportare il sereno all’interno della famiglia.