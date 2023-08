Pesaro, 50 centesimi in più per il ghiaccio nel caffè

Vuoi il ghiaccio nel caffè? Costa 50 centesimi in più. Succede in un bar di Pesaro, ed è l’ennesimo caso di questa estate dagli scontrini pazzi. Siamo nelle Marche, e un caffè con il ghiaccio è stato battuto dal registratore di cassa 1,50. L’euro per il caffè, 50 centesimi per l’aggiunta di ghiaccio, come ben specificato nello scontrino.

Per il titolare del locale nulla di strano, come spiega al Resto del Carlino: “Non vedo cosa ci sia di strano”. Che motiva: “I 50 centesimi sono per il servizio: noi serviamo il caffè freddo con un piattino, un bicchiere con i cubetti di ghiaccio e un piccolo bricco di caffè a parte. Non è una banale tazzina con l’aggiunta di un cubetto. È un servizio diverso, dove rientrano anche la lavastoviglie, il servizio della ragazza”. Per la responsabile del bar in pieno centro, proprio la posizione del locale, potrebbe permetterle “di marciare sui prezzi e nessuno direbbe nulla”. Invece, sottolinea, “siamo forse gli unici rimasti a Pesaro che fanno pagare un caffè solo 1 euro. Un prezzo popolarissimo. Però il lavoro si paga”.