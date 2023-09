Pensionato di 86 anni riceve una cartella esattoriale da 26mila euro e scrive a Meloni: “Non riesco a pagare”

Ventiseimila euro da saldare entro cinque giorni. A ricevere la cartella esattoriale, per un accertamento che risale al 1998, un pensionato di Piancastagnaio (Siena), che ha deciso di chiedere aiuto direttamente a Palazzo Chigi.

“Sono un pensionato di 86 anni e vivo in un piccolo paese di montagna”, ha scritto l’ex imprenditore 86enne in una lettera indirizzata a Giorgia Meloni. “Da sempre il mio lavoro è stato quello di commerciante e imprenditore. Ho sempre cercato di avere un rapporto onesto e leale con decine di dipendenti regolarmente assunti a cui civilmente ho versato i contributi. Questo ancora oggi mi viene ricordato incontrando i miei ex dipendenti”.

Nella lettera, riportata da La Nazione, l’uomo ha parlato di “accanimento”, chiedendo alla premier come potrà pagare “visto che non possiedo beni immobili e che l’unico reddito di sostentamento è la pensione, tra l’altro di modesta entità”. “Mi sembra di essere un cittadino di serie B”, ha concluso.