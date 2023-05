Pensionato di Battipaglia invia 135 euro in una busta per la popolazione dell’Emilia-Romagna. Bonaccini: “Commovente”

Centotrentacinque euro in contanti e un’immagine della Madonna: con una lettera spedita al presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, un pensionato 76enne di Battipaglia ha voluto fare la sua parte per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. Due collaboratori del governatore hanno raccolto il biglietto e commossi hanno letto il messaggio che conteneva: “Per l’Emilia Romagna, con tutto il mio cuore”.

Un atto che ha toccato nel profondo il governatore: “Un gesto straordinario che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole”. L’ha ripetuto più volte in pubblico, ieri. “Fa piacere che un rappresentante della comunità battipagliese sia vicino a chi ne ha bisogno, in un momento così difficile per quella regione – spiega la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese – è per me un onore, quale rappresentante di questa comunità, che un nostro concittadino abbia voluto manifestare, con questo gesto, la propria solidarietà verso chi in questo momento è in difficoltà”.

La solidarietà alla regione in emergenza arriva da tutta Italia. Il sindaco di Pellezzano, sempre in provincia di Salerno, Francesco Morra ha messo a disposizione uomini e mezzi della protezione civile locale ed è in attesa di istruzioni da parte delle istituzioni regionali e nazionali.