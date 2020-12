Censis: “Quasi la metà degli italiani è favorevole alla pena di morte”

Quasi la metà degli italiani (il 43,7%) è favorevole all’introduzione nel nostro ordinamento della pena di morte per chi commette reati particolarmente abietti. È uno dei dati contenuti nel 54esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, secondo cui la percentuale di favorevoli è ancora più alta tra i 18-34enni. “C’è un rimosso in cui pulsano risentimenti antichi e recentissimi di diversa origine, intensità, cause – si legge nel Rapporto – Non sorprende, quindi, che persino una misura assolutamente indicibile per la società italiana come la pena di morte torni nella sfera del praticabile”.

