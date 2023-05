Pavia, aggredisce la moglie e minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra: arrestato 40enne

Ha minacciato di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa, dopo aver aggredito la moglie. Sono le accuse rivolte a un uomo di 40 anni arrestato ieri sera a Stradella, in provincia di Pavia, con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini, preoccupati dalle urla della moglie. La donna era scappata di casa con le figlie di 12 e 14 anni dopo essere stata aggredita dal marito, in stato di ubriachezza.

All’arrivo dei miltari l’uomo, rimasto nell’appartamento al terzo piano con la figlia piccola, si è sporto alla finestra con la bimba in braccio, minacciando di lasciarla cadere. I carabinieri si sono posizionati sotto la finestra tentando di tranquillizzare l’uomo, che ha anche lanciato alcuni vasi, avvertendo i vigili del fuoco per forzare la serratura della porta dell’appartamento.

Una volta entrati, il 40enne ha minacciato di nuovo di far cadere la bambina. I carabinieri hanno quindi tentato di atterrarlo usando il taser, ma l’uomo si è rialzato e ha colpito i militari a calci e pugni. Una volta bloccato, è stato portato in carcere. La bimba è in buone condizioni di salute.