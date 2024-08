Pavia, 18enne trovata morta: accanto a lei un’amica in arresto cardiaco

Tragedia a Pavia dove una ragazza di 18 anni è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, per strada, precisamente in via Bonomi, alla periferia occidentale della città. Al suo fianco c’era un’amica di 17 anni in arresto cardiaco.

La minorenne è stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo dove le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Per la 18enne, invece, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima, ma parziale ricostruzione, le due stavano tornando da una festa. Accanto a loro la polizia ha trovato un monopattino: non si esclude un incidente stradale anche se, secondo i primi rilievi della scientifica, il mezzo non sarebbe stato coinvolto in uno schianto ma solamente utilizzato dalle due ragazze per tornare a casa dopo la festa.

Gli inquirenti hanno disposto gli esami tossicologici per chiarire la natura del malore che ha colpito le due giovani quasi contemporaneamente.