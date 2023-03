Panico a bordo: passeggero cerca di aprire il portellone dell’aereo e accoltella una hostess al collo

Momenti di terrore sul volo 2609 Los Angeles-Boston per il quale l’United Airlines usava un Boeing 757: un uomo ha tentato di aprire un portellone dell’aereo e poi ha anche aggredito un’assistente di volo ferendola al collo con un cucchiaio di metallo spezzato.

E’ avvenuto a 45 minuti dall’atterraggio, quando il velivolo aveva già cominciato la fase finale del tragitto. La maniglia del portellone era stata spostata di circa un quarto verso lo sbloccaggio.

Il passeggero non è stato colto sul fatto, ma per hostess e passeggeri non c’erano dubbi che fosse stato lui a compiere quel gesto pericolosissimo. Quando il passeggero è stato incalzato dal personale di bordo si è scagliato contro un’hostess colpendola al collo.

Il capitano, una volta risistemata la maniglia nella posizione prevista e una volta assicuratosi che il passeggero non potesse più fare danni, ha completato il volo. Si è poi scoperto che l’uomo aveva chiesto spiegazioni a un altro passeggero sulle maniglie di sicurezza dell’aereo durante la dimostrazione a inizio volo delle hostess. Rischia alcuni anni di carcere e 250mila dollari di multa.