Pasqua 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 31 marzo

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia oggi, 31 marzo, in occasione della Pasqua 2024? Una domanda che si stanno ponendo in molti, magari perché vi siete accorti all’ultimo minuto che manca qualcosa per il grande pranzo della Pasqua. D’altronde è una delle feste più attese e amate dell’anno, oltre che la più importante per i cristiani, con il ricordo della Resurrezione di Gesù. Se cercate informazioni a riguardo, questo è l’articolo che fa per voi.

C’è da dire che in questi casi il consiglio che vi diamo è sempre quello di consultare il sito del vostro punto vendita di fiducia, o i profili social. Spesso inoltre molte indicazioni vengono affisse già dai giorni precedenti all’entrata dal negozio. Alcuni supermercati e negozi rimarranno aperti mezza giornata, solo la mattina, per permettere ai ritardatari di fare gli ultimi acquisti.

In generale però trovare un negozio o un supermercato aperto a Pasqua 2024 non sarà facile. D’altronde si tratta di una delle feste più importanti dell’anno, ed è giusto che anche questi lavoratori possano trascorrerla con parenti e amici. I supermercati Il Gigante saranno quasi tutti aperti a Pasqua 2024, così come dovrebbe rimanere aperto qualche punto vendita Conad. Ricordiamo nuovamente il consiglio a verificare direttamente sul sito o sulle pagine social del vostro negozio preferito.

Sicuramente chiusi invece, tranne rarissimi casi circoscritti, a Pasqua 2024 Lidl, Eurospin, Coop, Bennet, Iper, Esselunga. Per quanto riguarda i centri commerciali, oggi chiusure generalizzate. Qualcosa potrebbe rimanere aperto laddove sono presenti all’interno anche multisala cinematografiche e la zona “food & game”. Praticamente impossibile invece trovare aperti i negozi di shopping, abbigliamento e tecnologia. Infine, per quanto riguarda gli outlet, dovrebbero rimanere aperti con orario 10-20 Fidenza Village e Mondovicino Outlet Village. Chiusi i negozi Ikea.

Le cose cambieranno decisamente domani, Pasquetta, giorno 1 aprile 2024, quando le aperture saranno pressoché generalizzate, tra supermercati, centri commerciali e outlet. Dovete dunque aspettare solo 24 ore.