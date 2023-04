Pasqua 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 9 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti oggi, Pasqua 2023 (9 aprile) in Italia? Una domanda che si stanno ponendo in molti, magari perché vi siete accorti all’ultimo minuto che manca qualcosa per il grande pranzo della Pasqua. D’altronde è una delle feste più attese e amate dell’anno, oltre che la più importante per i cristiani, con il ricordo della Resurrezione di Gesù.

C’è da dire che molti supermercati e negozi rimarranno aperti mezza giornata, solo la mattina, per permettere ai ritardatari di fare gli ultimi acquisti. In generale il consiglio che vi diamo in questi casi è di controllare direttamente la situazione sui siti, pagine social o direttamente nei punti vendita di vostro interesse gli orari di apertura e chiusura.

Per esempio i negozi e supermercati Lidl rimarranno chiusi oggi, 9 aprile, per Pasqua 2023. D’altronde è giusto anche che queste catene concedano un giorno di riposo ai propri dipendenti, specie in feste così importanti. Discorso diverso per i centri commerciali ed outlet. In questi casi è molto probabile che rimarranno aperti. Ad esempio Castel Romano Designer Outlet sarà aperto dalle 10 alle 20, stessi orari per il Fidenza Village.

Tra i supermercati inoltre gli Esselunga rimarranno chiusi. Scelta diversa per Il Gigante, i cui punti vendita saranno aperti almeno la mattina per consegnare i prodotti da banco il più freschi possibile. Come da tradizione, invece, Ikea tiene chiusi i propri centri in tutta Italia, oggi, 9 aprile, per Pasqua, per permettere allo staff di vivere la festività senza il pensiero di lavorare.

Come detto però il consiglio, soprattutto se si tratta di piccoli negozi o supermercati, è di informarsi direttamente con il punto vendita. In molti casi troverete un cartello con tutte le indicazioni all’entrata del locale o sulle pagine social. Da quel che possiamo vedere, non sarà facile trovare qualcosa aperto per Pasqua 2023. In particolare qualche chance in più ci sarà andando di mattina. Discorso diverso, ve lo anticipiamo, domani, in occasione della Pasquetta. Saranno quasi tutti aperti i supermercati e i negozi, ma con orari speciali.